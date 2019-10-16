《TMI NEWS》公開 NU'EST 的 JR 和 Aron 預告，「撒嬌」、「殭屍變身」魅力散發
綜藝 2019年10月16日 星期三13:04 MiJimin
【預告】喜歡 JR 和 Aron 的粉絲們，記得追這一期節目哦～！
Mnet明星資訊節目《TMI News》的最新一期嘉賓是逆行人氣男團NU'EST，成員 JR 和 Aron 將挑戰一日實習記者，與主持人們熱烈互動。
節目中將探討「以各種概念和主題成功變身的偶像團體」，做一系列相關的排行榜單，節目上兩人還將發散各自魅力，像是 JR 表演撒嬌和RAP的各種面貌，以及 Aron 不顧形象變身殭屍的模樣，更多意想不到的畫面將在節目上公開。
此外，兩人還各自公開了組合中的外貌排名，以及介紹即將發行的新專輯內容…等等，想知道更多資訊的粉絲們，千萬不要錯過這一期節目哦。
▼預告：
▼官方公開了兩位用ASMR輕聲推薦今晚的節目，最後播到01:05過後會因為廣告而變得特別大聲，請大家小心音量了…：
Mnet《TMI NEWS》將於今晚（三）20:00播出。
（圖自：Mnet K-POP）
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