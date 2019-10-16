韩国上周都看哪些 MV？SuperM 在 YouTube 人气榜夺冠！

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在音源网站越来越多元的时代，YouTube 依然是许多人选择同时看 MV、听歌的平台，大家最近都听了哪些歌呢？一起来看看上周的 YouTube 人气榜前十名吧！

韩国 YouTube 最近公开了 10 月第二周 (10/4~10/10) 的人气 MV 榜单，集结 SM 旗下菁英的 SuperM 大手笔拍摄了出道曲 “Jopping”，果然在一出道就风光地拿下了第一名。



第二名则是从出道至今每次都横扫音源榜的 TWICE。她们的最新专辑同名主打歌 “Feel Special” 在发行三周后依然名列前茅，MV 观看次数也早已突破一亿人次。



而凭著 “Chicken Noodle Soup” 在前一周空降宝座的防弹少年团成员 J-Hope，上周名次则下滑了两位。



除了上述三组艺人外，AKMU 的最新主打歌现场表演影片及 MV、MAKTUB 的两支 MV、ZIco 的首张正规专辑主打歌「冒失鬼」、防弹少年团的旧歌 “Boy with Luv”和脸红的思春期最新主打歌 “Workaholic” 也都在前十名内。



（照片与影片来源：SM Entertainment、JYP Entertainment、Big Hit Entertainment）

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