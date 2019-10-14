这奇妙的缘分！利特在《认哥》透露：「与j-hope的爸妈很亲近，还有联系的方式！」
综艺 2019年10月14日 星期一12:11 Yuan
上周播出的《认识的哥哥》是Super Junior作为嘉宾出演，在节目中成员们也提到不少有趣的事～
队长利特就提到：「之前去桑拿正在吹头发时。有一对大叔走了过来，就问『是利特吧』？」大叔就说：「我儿子也是艺人，我是j-hope的爸爸，hobi非常喜欢Super Junior，看到前辈们努力活动的样子，就觉得我家儿子也会长久的活动吧！请更好的活动哦！」
利特对大叔表达了感谢，之后又有一位对他说道：「你好～因为有在运动吧？状态看你来很好呢！」利特询问了对方是谁，对方也表示：「我是j-hope的妈妈。」因为这样利特和j-hope的父母变得亲近，利特还表示：「还邀请我去家里玩，说想要请我吃饭，还因此交换了联系的方式。」
利特继续说：「没有j-hope的联系方式，但因为这样和他的家人变亲了。之后在颁奖典礼担任了MC，防弹少年团获得了大赏，当时因为是直播时间有点不够，成员们一个一个讲了感言，但j-hope还没有说！我就著急了，想说我和人家的父母很亲近，要照顾一下啊！所以就说了『时间没关系，j-hope也说一下吧』！」
而一公开也在网路上引发讨论，不少网友都表示：「原来还有这样的关系」、「家人们太可爱了」、「原来当是cue他是有这样的缘分」等等。
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