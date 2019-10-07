男团PENTAGON世巡《PRISM》台湾站圆满成功

男团PENTAGON世巡《PRISM》台湾站圆满成功

明星   2019年10月7日   星期一09:46   Erin  

男团PENTAGON於10月6日在台北国际会议中心举办世界巡回《PRISM》台湾站的演出，开场便连唱《SHA LA LA（신토불이）》、《Gorilla》两首嗨歌，小分队亦带来可爱又精彩的表演，展现八人八色的独特性，以劲歌热舞与台湾粉丝共渡周末夜晚！


PENTAGON今年在全世界22个城市举办《2019 PENTAGON WORLD TOUR [PRISM]》世界巡演，从4月开始，陆续从多伦多、纽约、芝加哥、达拉斯、西雅图、洛杉矶、圣荷西到南美洲进行公演，今晚则来到台北与台湾的UNIVERSE（粉丝名）相会。开场时，成员先以帅气的概念影片与现场歌迷问候，还未出场便引得现场歌迷尖叫声不断；《SHA LA LA（신토불이）》前奏一下，全场欢声雷动，歌迷无不竭尽全力应援，第一首歌便引爆全场气氛！


第二首歌是出道曲《Gorilla》音乐一下，成员用中文大喊：「你们准备好了吗？」瞬间让现场气氛更加热烈。因为连唱两首嗨歌，所以PENTAGON成员们在进入谈话环节时，还搞笑说要先休息十秒钟。精通中文的成员洪硕用中文表示，终於又来到台北，真的很开心；珍虎也用流利的中文与现场歌迷打招呼，还送上今天的第一颗手比爱心。热烈互动连现场男粉丝都为之疯狂。短暂问候后，进入《Like This》、《RUNAWAY》等PENTAGON大热歌曲，小分队亦带来精彩的联合舞台，让台湾的UNIVERSE如痴如醉。



相片提供：中华文创

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