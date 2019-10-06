【有片】《认哥》预告：SUJU「世纪末」发色超抢眼！银赫、圭贤、东海重现电影《缘起不灭》经典画面

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继100集特辑后…Super Junior也出演《认识的哥哥》200集特辑！该期节目将於下周六（12日）晚间播出，非常期待～



将在本月（10月）14日携正规九辑《Time_Slip》回归韩国歌坛的Super Junior，9位成员一同出演JTBC综艺节目《认识的哥哥》，为新作品宣传。除了始源和厉旭首次出演，其他成员都曾在节目里展现令人难忘的艺能感。而同时是《认哥》固定班底的希澈，再次以「转学生」的身份出演，略显不自在，也引发笑声。

哥哥们提问：「发色是世纪末概念吗？」李寿根还直指队长利特的造型，就像「导游」一样！而揭开「镐童受害者101」序幕的艺声，引来姜镐童的关心；圭贤则「输出」有利於姜镐童的「证词」，还把镐童哥「弄哭」了？

被问到：「完整体聚在一起，比想像中的好还是累？」银赫表示：「太累了」、「尤其是特哥，在聊天室里话特别多。」而在「对不起，我爱你」环节，SUJU成员们会变成「揭露战」，还是迎来「温馨结局」呢？





在「知识竞赛」里，成员们相当活跃。尤其猜对了电影《缘起不灭》的OST后，银赫、圭贤、东海还模仿起片中孙艺珍、赵寅成的「经典画面」，引来阵阵掌声。

（图片、影片来源：JTBC《认识的哥哥》、电影《缘起不灭》）

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