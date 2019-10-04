tvN新剧《抓住幽灵》公开金善浩大展暖男笑容的警察班长值勤剧照
韩剧 2019年10月4日 星期五10:37 MiJimin
【多图】来来来，一起跟这位亲切的大哥哥走～！XD（金善浩与文瑾莹主演的悬疑奇幻搜查剧的罗曼史）
即将在10月21日首播的 tvN 全新月火剧《抓住幽灵》（每周一、二播出）公开了男主角金善浩的人物剧照，如太阳一般温暖的笑容，掳获了不少粉丝们的心。
《抓住幽灵》是由《屋塔房王世子》、《回来吧大叔》的申允燮导演与苏媛、李英珠编剧合作打造，讲述地铁警察队为了抓住神出鬼没的幽灵们，「行动派新人」和「思考派老手」之间展开了恐怖无厘头的搞笑浪漫搜查剧。
▼最新短预告：
▼金善浩饰演的角色是地铁警察队班长－高智硕，警察大学毕业后就进入重案组，但为了照顾痴呆的母亲，调职到了地铁警察队，成为了遵守程序和规章的警察公务员，却在遇到冲劲十足的新手后，展开了全新的人生。
早先有公开过与告和海报，这也是首度公开了人物的剧照。
▼而本剧女主角文瑾莹就是那位改变他命运的新手警察，文瑾莹饰演地铁警察队的新人警察－刘琳，个性正直热血，不能容忍不公不义之事，在患有自闭症的双胞胎弟弟失踪后，产生了如超能力一般的空间知觉能力。
新剧《抓住幽灵》将在10月21日(一)的晚间21:30首播。
（图自：官方剧照）
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