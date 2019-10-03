校园奇幻新剧《意外发现的一天》首播后，女主角「金惠允」演技大受好评～
韩剧 2019年10月3日 星期四10:58 MiJimin
从《Sky Castle》爆红的金惠允，用新作《意外发现的一天》再次证明了自己的演技实力，真的是太厉害了。
MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（又译：偶然发现的一天／每周三、四播出）在昨晚正式首播。
第一、二集AGB全国收视率 3.1% - 3.5% 算是颇低的成绩，但也预想得到这样的状况，毕竟是集合了新一代演员的奇幻校园喜剧，守在电视机前的长辈们不太可能喜欢这类型的作品。
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但反观网上的评价，就大多对这部剧给出好评，大部分是提到这出剧真的非常有趣，令人哈哈大笑相当纾压，尤其是女主角「金惠允」演技再次受到了肯定，台词虽多却表现得自然生动，完全撑住全场，表现非常亮眼。
《意外发现的一天》改编自人气网漫，讲述患有心脏病的女高中生「银端午」（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事。「端午」某天忽然意识到自己只是漫画中的配角，之后便努力寻找真实的生活与爱情，过程中遇上了没有名字像路人甲一般的男高中生「13号」（SF9路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。
（图自：官方剧照）
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