《西伯利亚先遣队》李善均和金南佶设计「隐藏摄像机」，第一集就紧张精彩！

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tvN真的很会选人，这个综艺阵容绝了~

tvN《西伯利亚先遣队》已於26日首播，记录李善均、金南佶、李相烨、高圭弼和金敏植一起搭乘世界最长（全程9288km）的西伯利亚列车，历时12天11晚的列车沿途之旅，



金敏植是李善均亲近的弟弟，高圭弼是金南佶亲近的弟弟，忙内李相烨是旅行第5天才加入的，所以是两个哥哥+两个弟弟+一个忙内的配置。 因为亲近，第一集就展现出了他们的默契和互动。



全员的车票交给了金敏植保管，在临近上车之际，金敏植发现车票失踪，心急如焚地翻遍所有行李都找不到，还跑回大厅寻找。 原来是李善均设计了「隐藏摄像机」，事前偷偷藏起了车票，目睹的金南佶也成了「共犯」，不知情的高圭弼也跟著被耍了XD



节目预告了之后还会不断有「隐藏摄像机」，这档旅游综艺要变成「绝对不能相信任何人」类型的悬疑电影了吗？ 超级期待接下来的内容！

图：tvN、IG@kimminsik0520、IG@hoduent

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