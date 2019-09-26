继「萝卜腿」之后建厚又多了一个新魅力点！无敌萌～♥ 这可是隐藏的秘密啊XD
明星 2019年9月26日 星期四08:00 Rui
《超人回来了》中朴柱昊家的「猪猪」建厚人气越来越旺了，甚至有赶超天使姐姐娜恩的趋势，看著他从肉团子长成肉团子PLUS，姨母粉们表示很欣慰。
大家是因为什么被建厚圈粉的呢？ 是他那头蓬松卷翘的头发，不知所云的婴语，还是肉肉的小新腮帮，随时随地散发出的微笑，亦或是最著名的无脚踝萝卜腿呢？ 总之，别看建厚才2岁，但已经是一个越挖越有魅力的宝藏男孩了，不对，是宝藏宝宝了~
最近小编又发现了一个建厚的新萌点，和萝卜腿有异曲同工之妙，让人一看心就不由自主地融化！ 还记得让建厚一怒成名的「愤怒手刀」吗？ 真的是百看不厌啊~
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逐渐地姨母粉们发现建厚的小肉手太有特点了，小手肉呼呼的不说，手指也短短胖胖的，尤其是小拇指更是袖珍。 每次做手势时，小拇指还十分淘气地离开其他几个手指，独自竖在一旁，可能是肉肉太多，阻挡了小拇指和其他几个手指兄弟的碰面，哈哈哈哈哈~
当建厚的杀人微笑碰上肉肉的小手，建厚的杀伤力就全开，瞬间融化姨母粉的心。
「图：《超人回来了》」
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