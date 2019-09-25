想看19禁话题电视剧跃上大银幕释放坏能量——《电影版坏家伙们》吗？

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一群越坏让人越爱的家伙们啊～《电影版坏家伙们》将在１０月９日台湾上映，想看？机会来了！

现在送出 《电影版坏家伙们》台湾电影票券１６张 (每位得奖者可得２张)

活动日期：即日起至１０月７日

公布日期：１０月７日下午２时

（会在此页面公布！）

＊可在上映期限限於乐声戏院观赏＊

上映日期：１０月９日

地点：台北市万华区武昌街二段85号（乐声戏院）

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～

1) 请按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格 😉

在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的８位（每位２张）～快来参加吧！😉

注意：

- 得奖者将得到一组序号，烦请到车库娱乐订票网页兑换

- 皆需事先於线上兑换，并依指示至乐声影城官网完成划位

- 序号使用期限，逾期失效无法使用，请把握兑换期限：2019/9/23-2019/10/15

- 上述电子票序号为非卖品

- 严禁透过网路拍卖、黄牛等第三人兜售、转卖

- 违者如经查获将依法究办

- 每人只可以参加一次，重覆参加会被取消资格

- KSD韩星网保留一切对活动细则更改之权利

特别鸣谢：车库娱乐

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