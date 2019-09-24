「气氛怎么这样？ 」超会看眼色的建厚，小手手完全出卖了他！

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《超人回来了》中足球运动员朴柱昊家的混血儿子建厚可是观众们看著长大的，从刚出场时被抱在怀里吃著奶瓶的小婴儿，到现在欢快奔跑的小小儿童，姨母粉们只能感叹时间过得太快啦！

随著建厚慢慢长大，不仅颜值越来越高，他和姐姐、爸爸、周围人的互动也越来越多，观众们发现小建厚不仅是个热爱花花草草的大自然人，还是个超有眼色的小孩，能够迅速感知周围的氛围。

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小新腮帮、杀人微笑、肉肉的小手和萝卜腿，建厚简直从头到尾都是个宝藏宝宝啊，让姨母们看了就嘴角不自觉上扬。 最近姨母们又发现了个小秘密，每次建厚察觉到周围氛围稍稍凝固时，就会情不自禁地做一个又萌又可爱的小动作！！



建厚嗅到一丝不一样的味道后先是发生「瞳孔地震」，又黑又圆还亮晶晶的瞳孔会四处打量，接著就是竖起双手的食指，戳来戳去，大拇指也会打开呈对立的角度。 仿佛听到了他内心的OS：咦，大家到底怎么了？ 嗯，先看看情况再说吧。



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看到建厚的萌态，小编觉得即使发有再大的怒火也会瞬间消失吧，难怪有姨母粉留言表示：「连小手指都会看眼色」、「怎么会有这么可爱的宝宝」等。

「图：《超人回来了》截图」

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