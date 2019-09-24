SUJU將全體出演《IDOL ROOM》！官方公開始源、東海、銀赫正規9輯個人畫報 《去冰島的三餐》對於羅PD的「訂閱百萬公約」…申PD：「請大家慢慢訂閱 我會很感激」 池晟確定出演「悲歌女王」白智榮的新歌MV展現離別之痛 VIXX HYUK視網膜剝離緊急接受手術！ 月末仍將參加演唱會 金惠秀、朱智勛確定合作SBS新金土劇《Hyena》！預計明年（2020年）首播 「大勢愛豆生日禮物的水準～」粉絲為IZ*ONE張元英慶生，送上大手筆禮物！ 「賭上他們人生的勝負即將開始！」想看這場緊張刺激的賭局：《老千：獨眼傑克》嗎？ Luna自己化上的舞臺妝會是如何？妝容翻車：驚變螢光臉！ SuperM的出現…讓SHINee泰民1年前的願望實現了！網友：難道這也是「三泰民」的威力？ 「氣氛怎麼這樣？ 」超會看眼色的建厚，小手手完全出賣了他！

《超人回來了》中足球運動員朴柱昊家的混血兒子建厚可是觀眾們看著長大的，從剛出場時被抱在懷裡吃著奶瓶的小嬰兒，到現在歡快奔跑的小小兒童，姨母粉們只能感歎時間過得太快啦！

隨著建厚慢慢長大，不僅顏值越來越高，他和姐姐、爸爸、周圍人的互動也越來越多，觀眾們發現小建厚不僅是個熱愛花花草草的大自然人，還是個超有眼色的小孩，能夠迅速感知周圍的氛圍。

** 每日為你推送愛豆消息 —>立即下載APP

小新腮幫、殺人微笑、肉肉的小手和蘿蔔腿，建厚簡直從頭到尾都是個寶藏寶寶啊，讓姨母們看了就嘴角不自覺上揚。 最近姨母們又發現了個小秘密，每次建厚察覺到周圍氛圍稍稍凝固時，就會情不自禁地做一個又萌又可愛的小動作！！



建厚嗅到一絲不一樣的味道後先是發生「瞳孔地震」，又黑又圓還亮晶晶的瞳孔會四處打量，接著就是豎起雙手的食指，戳來戳去，大拇指也會打開呈對立的角度。 仿佛聽到了他內心的OS：咦，大家到底怎麼了？ 嗯，先看看情況再說吧。



via GIPHY

看到建厚的萌態，小編覺得即使發有再大的怒火也會瞬間消失吧，難怪有姨母粉留言表示：「連小手指都會看眼色」、「怎麼會有這麼可愛的寶寶」等。

「圖：《超人回來了》截圖」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞