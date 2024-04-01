颜值高业务能力还强！盘点金智媛的7个经典角色，这里面一定有你喜欢的那个她

由金秀贤和金智媛两人主演的电视剧《泪之女王》正在播出，从每一集播出就刷新的收视率来看，该剧有多热门无需赘言。

身为男主角的金秀贤一如既往地很会演，精准掌握观众的笑点和泪线，跟著他又哭又笑。女主角金智媛不仅展现了强大的气场和美貌，更在演技上实现了新的突破，精湛到无可挑剔，难怪说看金智媛的剧真是美貌演技双盛宴。 最近金智媛在GOODDATA公布2024年3月第2周电视剧出演者话题性排行中拔得头筹，不禁让人回顾起她从出道到现在的经典角色，似乎每演一部戏就在更新自己的人生角色。

2011年《HIGHKICK3：短腿的逆袭》（《搞笑一家人3》）

19岁的金智媛出演了活泼可爱的高二学生，灵动又淘气，虽然演技稍显稚嫩，却也看得出在表演上有自己的见解，完全不会让人出戏。 忽闪著大眼睛说话时，小编只想说「都听你的，全都听你的」！



2013年《继承者们》

这算是真正意义上金智媛的第一部出彩作品，扮演了男主角的未婚妻，财阀千金刘Rachel，让大众对「演员金智媛」留下深刻印象的角色。刘Rachel美丽高冷却毒舌，电视剧播出之时就有不少观众吐槽「实在不理解为什么金叹（李敏镐 饰）放弃门当户对且美貌的未婚妻一定要去追求平庸的女主」。



2016年《太阳的后裔》

时隔3年，金智媛又迎来了自己的大爆剧，虽然只是女二，但风头绝对不输当时的女一号宋慧乔，她和男二晋久组成的「救援CP」的各种经典画面让人看多少遍都不腻。金智媛完美刻画出了女军官工作时的专业，与恋人重逢时的委屈和不舍，总之「尹明珠」这个角色深入人心。



2017年《三流之路》

演惯了富家女、职业女菁英的金智媛难得接了一个普通人设的女主角「崔爱罗」，学历、家境、履历、男人一个都没有，但她性格火辣，最后和青梅竹马的好友上演了一段男闺蜜变恋人的戏码，「我不是在装可爱，而是天生就可爱」的撒娇名场面红遍全韩国，连不少明星都会模仿。



나예쁜척하면재수없지

근데나도진짜곤란하다

나는예쁜척하는게아니라

그냥예쁘게태어난건데



최애라 애교 김지원 말고 다른 누가하면

네 그러세요 그럼 이반응밖에안나오는데

이 영상은 알고계셔서다행이에요우땨땨하게되ㅜㅜ pic.twitter.com/bMbRGZwLw7 — 상상 (@imagine__Drama) December 8, 2023

2019年《阿斯达年代记》

金智媛这次化身为部落母系氏族的继承人「坦雅」，虽然并非传统的韩国古装剧，但是这部戏里观众们看到了她完全不同的扮相，好似花仙子一般明媚动人，尤其是那明眸充满了大自然生机，精准演绎出了这位聪慧部落少女的本真。



2022年《我的出走日记》

金智媛在刻画小人物这一方面有著独到的见解，从《三流之路》到《我的出走日记》，虽然都是平凡的普通人，却让观众看到了两个截然不同的「社畜」，不同於「爱罗」的积极热情，「美贞」因为各种压力丧到了极致，却又不停想要逃离。剧中金智媛虽然表情不多，但她给出了非常多有层次的表演，这也让很多观众感同身受，彷佛看到了苦苦挣扎的普普通通的自己。



2024年《泪之女王》

这部剧就更不用说了，仿佛刘Rachel长大后接管财阀，每一步都走出了女王气场，果然是应验了刘Rachel那句「我家从我爷爷的爷爷开始就没穷过」，高冷、霸气、内敛、冷静，不得不说财阀千金不是金智媛的舒适区，而是她的统治区。 海仁（金智媛 饰）已经发现了贤佑（金秀贤 饰）藏的离婚协定，剧情开虐，麻烦编剧千万别让观众太痛苦啊！！！



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