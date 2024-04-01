颜值高业务能力还强！盘点金智媛的7个经典角色，这里面一定有你喜欢的那个她

由金秀贤和金智媛两人主演的电视剧《泪之女王》正在播出，从每一集播出就刷新的收视率来看，该剧有多热门无需赘言。
身为男主角的金秀贤一如既往地很会演，精准掌握观众的笑点和泪线，跟著他又哭又笑。女主角金智媛不仅展现了强大的气场和美貌，更在演技上实现了新的突破，精湛到无可挑剔，难怪说看金智媛的剧真是美貌演技双盛宴。 最近金智媛在GOODDATA公布2024年3月第2周电视剧出演者话题性排行中拔得头筹，不禁让人回顾起她从出道到现在的经典角色，似乎每演一部戏就在更新自己的人生角色。
2011年《HIGHKICK3：短腿的逆袭》（《搞笑一家人3》）
19岁的金智媛出演了活泼可爱的高二学生，灵动又淘气，虽然演技稍显稚嫩，却也看得出在表演上有自己的见解，完全不会让人出戏。 忽闪著大眼睛说话时，小编只想说「都听你的，全都听你的」！
하이킥 짧은 다리의 역습 E84 #김지원 https://t.co/rTGZSdVJCkhttps://t.co/BgY1VsUvhv pic.twitter.com/ABwU26VgYY— BUBBLII (@bubblii1019) October 6, 2022
2013年《继承者们》
这算是真正意义上金智媛的第一部出彩作品，扮演了男主角的未婚妻，财阀千金刘Rachel，让大众对「演员金智媛」留下深刻印象的角色。刘Rachel美丽高冷却毒舌，电视剧播出之时就有不少观众吐槽「实在不理解为什么金叹（李敏镐 饰）放弃门当户对且美貌的未婚妻一定要去追求平庸的女主」。
상속자들 유라헬 #김지원 #KimJiwonhttps://t.co/mckIri2y3F pic.twitter.com/TEXPAvjetB— Lily (@patalit_) March 9, 2022
2016年《太阳的后裔》
时隔3年，金智媛又迎来了自己的大爆剧，虽然只是女二，但风头绝对不输当时的女一号宋慧乔，她和男二晋久组成的「救援CP」的各种经典画面让人看多少遍都不腻。金智媛完美刻画出了女军官工作时的专业，与恋人重逢时的委屈和不舍，总之「尹明珠」这个角色深入人心。
태양의 후예 윤명주 #김지원 pic.twitter.com/qsyYZ8A5xn— 우리가 사랑한 모든 여캐들 (@formywomenactor) December 14, 2019
2017年《三流之路》
演惯了富家女、职业女菁英的金智媛难得接了一个普通人设的女主角「崔爱罗」，学历、家境、履历、男人一个都没有，但她性格火辣，最后和青梅竹马的好友上演了一段男闺蜜变恋人的戏码，「我不是在装可爱，而是天生就可爱」的撒娇名场面红遍全韩国，连不少明星都会模仿。
나예쁜척하면재수없지— 상상 (@imagine__Drama) December 8, 2023
근데나도진짜곤란하다
나는예쁜척하는게아니라
그냥예쁘게태어난건데
최애라 애교 김지원 말고 다른 누가하면
네 그러세요 그럼 이반응밖에안나오는데
이 영상은 알고계셔서다행이에요우땨땨하게되ㅜㅜ pic.twitter.com/bMbRGZwLw7
2019年《阿斯达年代记》
金智媛这次化身为部落母系氏族的继承人「坦雅」，虽然并非传统的韩国古装剧，但是这部戏里观众们看到了她完全不同的扮相，好似花仙子一般明媚动人，尤其是那明眸充满了大自然生机，精准演绎出了这位聪慧部落少女的本真。
아스달 처연미 일등 드립니다 짝짝짝#김지원 #Kimjiwon #金智媛#아스달연대기 #ArthdalChronicles#탄야 #TanYahttps://t.co/3S29qE9ztV pic.twitter.com/2LtAQokTpb— HYUN (@dear_myyouth_) July 18, 2019
2022年《我的出走日记》
金智媛在刻画小人物这一方面有著独到的见解，从《三流之路》到《我的出走日记》，虽然都是平凡的普通人，却让观众看到了两个截然不同的「社畜」，不同於「爱罗」的积极热情，「美贞」因为各种压力丧到了极致，却又不停想要逃离。剧中金智媛虽然表情不多，但她给出了非常多有层次的表演，这也让很多观众感同身受，彷佛看到了苦苦挣扎的普普通通的自己。
나의 해방일지 ep09#나의해방일지 #염미정 #김지원 #구씨 #손석구https://t.co/3c5wDkd7w4— 혜윰 (@heyum07) May 7, 2022
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2024年《泪之女王》
这部剧就更不用说了，仿佛刘Rachel长大后接管财阀，每一步都走出了女王气场，果然是应验了刘Rachel那句「我家从我爷爷的爷爷开始就没穷过」，高冷、霸气、内敛、冷静，不得不说财阀千金不是金智媛的舒适区，而是她的统治区。 海仁（金智媛 饰）已经发现了贤佑（金秀贤 饰）藏的离婚协定，剧情开虐，麻烦编剧千万别让观众太痛苦啊！！！
로맨틱한 결혼식의 정석— TVING 티빙 (@tvingdotcom) March 22, 2024
<눈물의 여왕> <내 남편과 결혼해줘>
<킹더랜드> <도깨비> <구미호뎐>
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