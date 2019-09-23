回归的日子一天天靠近！官方陆续公开SJ《SS8》、正规9辑《Time Slip》团体宣传海报
KPOP 2019年9月23日 星期一10:08 JiaJia
是不是第一次看到曹圭贤染成粉色的头发？！ #只有猜不到没有做不到 #SuperJunior
「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」将於下月（10月）12日、13日，在首尔奥林匹克公园KSPO DOME（体育竞技场）举行，官方公开团体宣传海报，成员们满满的SWAG，姿势颇有「世纪末感性」。
今日（23日），官方再公开正规9辑《Time Slip》团体宣传海报。此次主打曲为《SUPER Clap》，包含著「通过拍手，把所有担心和忧虑都抛在脑后」的愉快讯息，是一首能体现出Super Junior特有轻快能量的歌曲。全专预计於下月（10月）14日下午6时（韩国时间）公开。特别的是，粉丝们都晓得成员们最近频换发色，但圭贤的粉色头发「保密到家」，这是他第一次以此造型亮相，可谓「惊喜」之一。
（图片来源：LABEL SJ）
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