【有片】《SJ Returns 3》预告：众所瞩目的「一日经纪人」来了！神童、银赫、圭贤 最好的和最差的分别是…？
综艺 2019年9月22日 星期日10:36 JiaJia
相信粉丝们有在网路上看到「一日经纪人」的路透照了吧？明天播出的《SJ Returns 3》中，终於要公开相关片段！神童、银赫和圭贤纷纷成为「一日经纪人」，谁会获得赞赏？又是谁获得责难呢？ #全知干预视角 #全知SJ视角
Super Junior团体综艺《SJ Returns 3》回顾完成员们最近的行程后，接著播出久违聚餐的部份，而明日（23日）将播出SUJU版本的《全知干预视角》，让部分成员担任「一日经纪人」。
经纪人1号是「有SENSE的曹圭贤」，他的艺人是银赫；经纪人2号是「完美的申东熙」，他的艺人是利特；经纪人3号则是「多才多艺的李赫宰」，他的艺人是神童。
事情会这么顺利吗？当然不可能！经纪人对自己的艺人逐渐累积「愤怒」，圭贤更表示：「艺人都这样吗？好挑剔…」成员们聚在棚内一起看拍摄过程，希澈忍不住说：「要是我一定不做经纪人。」
不只圭贤，银赫和神童的「忍耐」也是有限度的！（大笑）
而成员们指的「最糟糕的经纪人」、「不能做经纪人」的人，又分别是谁呢？
录影录到一半，希澈突然说：「我不录了！我没办法做这样虚假的节目。」现场到底发生什么事情，让希澈有如此大的反应？请持续锁定节目！
（图片、影片来源：V LIVE《SJ Returns 3》）
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