「跆拳道+KPOP」著名跆拳道团12人混声组合K-TIGERS ZERO出道，赤脚上台秀WU艺！

「跆拳道+KPOP」著名跆拳道团12人混声组合K-TIGERS ZERO出道，赤脚上台秀WU艺！

KPOP   2019年9月22日   星期日11:31   ZJM  

之前都是cover其他爱豆，现在终於有自己的歌啦~！

K-Tigers是韩国著名的跆拳道团，曾出演Mnet《Hit the Stage》，擅长将跆拳道融入到KPOP舞蹈中，改编cover著名爱豆们的舞蹈影片在YouTube上反响热烈。

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9月19日，这家跆拳道团正式进军演艺圈！ 从团中选拔出 7位男成员和5位女成员，组成12人混声组合K-TIGERS ZERO，成员都是跆拳道4段以上。

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出道迷你首专《喜怒哀乐》有双主打MV，一首夏日清凉的《NOW》偏重於音乐，一首酷帅动感的《SIDE KICK》偏重於舞蹈，小编私心觉得《NOW》更好听。

混声组合在爱豆组合中非常稀少，加上他们跆拳道刀群舞的特色，相信能填补同质化较严重的KPOP市场的空缺。

图：TVDaily、K-TIGERS E&C

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