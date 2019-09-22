「跆拳道+KPOP」著名跆拳道团12人混声组合K-TIGERS ZERO出道，赤脚上台秀WU艺！
KPOP 2019年9月22日 星期日11:31 ZJM
之前都是cover其他爱豆，现在终於有自己的歌啦~！
K-Tigers是韩国著名的跆拳道团，曾出演Mnet《Hit the Stage》，擅长将跆拳道融入到KPOP舞蹈中，改编cover著名爱豆们的舞蹈影片在YouTube上反响热烈。
via GIPHY
via GIPHY
9月19日，这家跆拳道团正式进军演艺圈！ 从团中选拔出 7位男成员和5位女成员，组成12人混声组合K-TIGERS ZERO，成员都是跆拳道4段以上。
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
出道迷你首专《喜怒哀乐》有双主打MV，一首夏日清凉的《NOW》偏重於音乐，一首酷帅动感的《SIDE KICK》偏重於舞蹈，小编私心觉得《NOW》更好听。
混声组合在爱豆组合中非常稀少，加上他们跆拳道刀群舞的特色，相信能填补同质化较严重的KPOP市场的空缺。
图：TVDaily、K-TIGERS E&C
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
留言/评论