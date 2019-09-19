《101》后诞生的新团TEEN TEEN出道啦！「小海南」李津宇炸金毛大变身
明星 2019年9月19日 星期四10:18 MiJimin
小编居然没认出这位炸金毛是《101》的可爱「小海南」李津宇啊，但这造型真的会一秒被记住，真的是太厉害了～！XDDD
在选秀节目《Produce X 101》结束后，成功以新人男团 TEEN TEEN 出道的李宇镇、李津宇、李太胜，在昨日举行了出道 Showcase。
▼李太胜、李津宇、李宇镇大走少年风，展现青春有活力的一面，团名的来源是结合 TEENAGER（10代青少年）和 TEEN TOP（以10代为目标的流行音乐），代表他们将做出10代青少年喜爱的流行音乐的偶像。
这次发行的出道迷你专辑名为《VERY, ON TOP》，主打歌是《It's on you》。
▼而在《Produce X 101》节目上原本是黑色顺毛造型的李津宇，在出道造型上大变身，尝试了金色大卷发的模样，完全焕然一新，一瞬间真的会认不出来是同一个人啊～！
▼李宇镇
▼李太胜
▼最后来听一下他们的出道主打歌《It's on you》吧，也祝福他们能够发展顺利～！
（图自：TVdaily/《Produce X 101》）
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