BTS RM生日公开手写信：「是各位阿米让今天更加特别，祝愿每个人更加幸福」

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昨天是防弹少年团队长RM的生日，傍晚他在防弹官方Twitter公开了一封手写信，表达对送来生日祝福的阿米们的感谢❤

以下是手写信全文：



「Dear.Army

飘雨的夏末，大家都过的好吗？

其实20岁之前的生日都不太记得了。 现在想想，都有点特别、但又适度地平淡。 尤其是在我明白了生日不是应该由『我』接受祝福的日子，而是应该对『生养我的父母』表达感谢的日子之后，更加如此。 对我而言如此平淡的9月12日，已经过了第7个。

莎士比亚说：「我们通过深爱的朋友为人所知。 」我深刻感悟到，我的今天是因为深爱的大家才被更多人知道，也更加特别。



我想，如果我可以通过爱与琐碎的真心让大家被更多人知道，就像一直以来那样，希望让哪怕更多一个人了解到那些无法通过语言传递的心意。

我不敢说看到了今天涌现出来的所有的爱，但希望通过这篇短短的信表达我的感激。 希望我们更加幸福，哪怕只有一个小时。 我爱你们。 」



RM这番话真的充满了真心，不仅让阿米看得超感动，就连其他家的粉丝也动容不已，超羡慕拥有这样好队长的阿米！ RM和防弹，都要越来越好啊！

（图源：BTS Twitter）

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