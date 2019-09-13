Wanna One尹智圣&黄旼炫&李大辉中秋合影！ 原来是一起看旼炫的音乐剧~
明星 2019年9月13日 星期五10:37 Sani
是Wanna One的队友情！ 久违地看到尹智圣、黄旼炫和李大辉聚到一起真的太开心啦~
今早Wanna One队长出身的尹智圣在个人IG上PO出两张合照，留言说：「黄尔森最高，爱你！ 」照片里不仅有尹智圣本人和黄旼炫，还有另一队友李大辉！ 原来是结伴去看黄旼炫的音乐剧了呀！
黄旼炫近日正在出演音乐剧《玛丽・安托瓦内特》，饰演瑞典伯爵、法国女王玛丽的朋友冯・费尔森，同时出演的另一位演员也在IG上PO出了合照：
尹智圣、黄旼炫和李大辉出通过Mnet《Produce 101》第二季成为Wanna One成员出道，期间限定活动结束后哦，尹智圣作为solo歌手活动一段时间后於今年5月入伍， 黄旼炫回到原所属社和组合NU’EST，李大辉则和朴佑镇一起作为AB6IX成员出道，大家都有不错的发展，以后也请继续加油吧！
（图源：IG@_yoonj1sung_、ju_a_lover0615）
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