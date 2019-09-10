还以为《医生耀汉》不会有池晟&李世荣的吻戏，居然在大结局前放大招啊！

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（谈及剧情）这部戏就算没有爱情戏，小编也看得很开心、很感动，但有了好的结果就更好啦～！TAT

SBS 热门剧《医生耀汉》在上周六迎来第32集（16大集）大结局，池晟和李世荣的感情线也划下了完美的句点。



车耀汉（池晟 饰）最终决定到国外参加研究活动，希望能找出治愈自己病症的方法，姜诗英（李世荣 饰）追到了机场，两人居然有浪漫的吻别！！！真的以为不会有吻戏，这真是太让人惊喜了，但在看这一幕的时候，还是忍不住想像了一下，池晟在老婆李宝英面前跪算盘的画面。XD



PS：但这一幕吻戏还是专业又深情，也成功地触动到了小编，真心感动想哭…。

但在国外进行研究的车耀汉，某天忽然断了音讯，让姜诗英相当难过，转瞬间三年的时间就过去了，姜诗英成为了正式医生，带领著新人的模样，举手投足却又像当年的车耀汉一般，而车耀汉也忽然出现在她的面前…。



原来当年进行研究时的车耀汉，身体状态非常不好，终於研发成功，身体好转后回到韩国的一年间，都偷偷观察著姜诗英，守护在她身边，一边努力健身，期待再见面时，可以用好的状态来面对心爱的她。

此前，孙锡基（李奎炯 饰）检察官接受了车耀汉的治疗，蔡恩贞护理师（申东美 饰）也放下了仇恨，还在车耀汉回国后，三人一起推动了「尊严死法」的法案修订，对末期病人来说，最需要的不是治疗，而是照料。



最后，车耀汉选择在森林中的治愈医院里工作，努力照料著那些末期患者们，减轻他们的疼痛，麻醉痛症科的医生们也经来当义工，一直崇拜车耀汉的李有俊（黄熙 饰）和女主妹妹姜美莱（郑敏雅 饰）也变成了一对夫妻，结局就在如同天堂一般氛围的医院中，充满关怀与温暖陪伴的治疗环境，划下了完美的句点。



车耀汉最后的独白：「痛苦是活著的证据，痛苦活在我们的体内，而我们的人生也和痛苦共存，如果能有个人陪在身边，理解自己的痛苦，就能减轻痛苦的重量，也能赋予更多拥抱痛苦的勇气，去理解和分享某个人的痛苦，这就是我为至死才会消失的痛苦，开的最后一个处方。」



（图自：SBS Drama／爱奇艺）

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