青春无敌21岁金裕贞 近况生活照如画报
明星 2019年9月9日 星期一12:30 Erin
演员金裕贞日前透过IG公开了自己的近况照片，即使是非工作时期的生活照，她的青春可爱气息依旧让大家眼睛为之一亮。
9月8日金裕贞透过自己的ig公开了两张照片，并没有写下太多特别的文字，以照片传达近日心情。这两张照片中的金裕贞看来是在国外的咖啡厅，身边洋溢著西洋风情而照相留念，虽然不是因工作而特别拍摄画报，也不需要华丽的服装或是照片修整，正值青春年华的金裕贞外型相当完美，几乎零瑕疵，也令粉丝们相当喜爱。
有网友回应：「公主，去哪里了呀？」「也太可爱啦〜」「裕贞好像随著年纪渐长越变越美了。」1999年出生的金裕贞今年正好21岁，早在2003年她就以拍摄广告出道，之后也以童星的身分演出非常多电视剧及电影作品，随著年纪渐长她也跃升第一女主角，不管是外型或出色演技都受到广大观众们的喜爱。
金裕贞上个月确认接下LIFETIME频道的节目《Half Holiday》的演出，正式名称为《金裕贞的Half Holiday in义大利》，将纪录金裕贞在义大利当地实际旅游的状况，相信大家也期待与她一起体验欧洲生活。
照片：金裕贞IG, TD
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻