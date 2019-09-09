邕圣佑&金香起《18岁的瞬间》今日结束全部拍摄 明晚播出大结局！
韩剧 2019年9月9日 星期一09:39 Sani
JTBC月火剧《18岁的瞬间》今天将进行最后一次拍摄，今晚播出倒数第二集！
《18岁的瞬间》7月22日开播，真实又深入地描绘了情感会被一件件小事极大影响到的高中生活，带给观众不少共鸣。
尤其是邕圣佑、金香起和申承浩的合作，让这部剧从开播之前就很受关注。 值得一提的是，这部剧也是Wanna One出身的邕圣佑第一次担任主演，成功演出了高中生崔俊宇从一开始就不顺利的转学生活、努力成长的过程，虽然是出道作品，却把和朋友之间的友谊、和初恋女生的复杂感情刻画得十分有可信度， 还亲自演唱OST歌曲《Our Story》，进一步传达出崔俊宇的情绪。
金香起时隔4年回归小萤幕，饰演渴望独立的优等生俞秀彬。 18岁的秀彬在野心型母亲的严苛管理下，没有梦想和目标地茫然生活，让观众十分有共鸣。 申承浩则是在网剧《A-TEEN》、Netflix原创剧《喜欢的话请响铃》里展现了不俗的表演，靠作品晋升大势演员行列，在剧中饰演看起来无瑕疵地但实际上被自卑和黑暗的内心控制的少年马辉英，成功转换形象。
《18岁的瞬间》将在明日（10日）播出大结局第16集，主演和制作人员也将在明晚举办剧终宴。 期待今晚的15集！
（图源：JTBC）
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