当BTS防弹少年团JIN化妆师是什么感觉？ARMY：好想买下她的手触感

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如果有机会选择，你最想成为本命爱豆身边怎样的存在？ 是每天都能触碰到他们的造型师吗？ 还是几乎形影不离的经纪人呢？

其实，最让人羡慕的应该就是化妆师吧，毕竟能如此近距离观察到爱豆，并且能够光明正大地捏揉爱豆脸的人就只有他们了吧。 最近韩网上的一个热帖就说要「买下防弹少年团JIN化妆师的手触感~」到底是为什么呢？？

因为可以随意搓揉JIN的额头、脸颊、鼻子，顺便还能绕脸一圈，看看这嫩滑Q弹的满脸胶原蛋白，手感一定好到爆吧！！



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如果离你不到10公分的地方是JIN的嘴唇怎么办？？？ 用棉签替他补妆的化妆师，怎么能让ARMY不嫉妒你？？ 那可是ARMY心目中的圣地啊。



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下嘴唇厚厚的JIN，擦上口红抿嘴的模样实在太可爱了~~



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画下眼线时JIN还会主动凑近~~



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化妆师小姐姐，JIN的脸是不是超级Q弹？？



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据说BTS去国外开演唱会时还会有专门管理他们身体健康的老师同行，会给他们按摩肌肉、放松身体等~这一位，他可以摸到JIN的胸~~



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还能替劳累的JIN放送肩颈~~除了化妆师之外，他算是ARMY们最羡慕的第二人吧~~~



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「图：PANN」

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