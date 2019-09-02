BTS防弹少年团黄金忙内柾国过生日，哥哥们按惯例放出黑照！他还追星成功收到大本命的生日祝福~
明星 2019年9月2日 星期一10:10 Rui
防弹少年团团宠忙内田柾国9月1日过生日，按照BTS的「国际惯例」，一定要放黑照！！
9月1日是田柾国的第23个生日，作为防弹少年团一员2013年出道的他已经在娱乐圈走过了6个年头，凭藉帅气的外表和兔子般的可爱气质，人气席卷全球。
按照惯例，哥哥们放出了弟弟的「黑照」，一方面庆祝忙内的生日，一方面逗笑ARMY们。 比如高难度的用脚拿镜子，自己用棉签擦药。 一边擦还一边欣赏自己的帅脸~~镜子里映射出的笑容十分灿烂。
另一张照片是柾国在理发店时的模样，头发被梳子和夹子固定住，露出整个额头，而他则是呆呆地看著手里的东西。 虽然发型淩乱，但丝毫没有影响到颜值啊。
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虽然被哥哥们放出了黑照，但我们可爱的忙内一点都没有生气，还晒出了感谢的照片，感恩道：「谢谢你们让我幸福。 」
老么过生日绝对是队内的一件大事，大哥JIN更是提前三天就给弟弟发了庆生短讯，还骄傲地「柾国啊，哥哥是第一名」，其实是害怕过几天之后自己会忘记，才提前发。
柾国过生日还收到了Justin Bieber的隔空祝福，Bieber在自己的SNS上写道」Happy birthday #JUNGKOOK」。 看到这样的祝贺资讯的网友们反应非常热烈，毕竟田柾国可是一直非常喜欢Bieber的，是对方的著名粉丝。
「图：BTS twitter、Justin Bieber SNS」
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