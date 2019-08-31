【九月13部新剧】：古今中外随你挑，动作、爱情、奇幻、恐怖、喜剧全出动！

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这下子真的没有剧荒的可能性了XDDD，大家对哪一部韩剧最期待呢～！？

2019年的暑假过后没想到才是真正精采的开始，小编整理了九月开播的11部新剧，再加上八月底开播的2部新剧，给大家参考一下，各种题材，想得到的～想不到的都有，从动作、奇幻、校园、爱情、政治、恐怖、喜剧到职场等等，实力派男神、女神以及新一代窜起的新秀演员，都相当值得期待。

※ 月火剧 ※ （每周一、二播出）

8/26 tvN《伟大的Show》

主演：宋承宪、李善彬、林周焕、卢正义。

剧情：原本是政治明星的国会议员「魏大韩」（宋承宪 饰），政途却突然亮起红灯，在某天遇上了四兄妹后共组成一个家庭，联手对全国国民上演一场「伟大的Show」，建立起新的良好形象的故事。



9/16 JTBC《花党：朝鲜婚姻介绍所》

主演：孔升妍、金旻载、朴志训、徐志焄、卞宇锡。

剧情：君王李修（徐志焄 饰）为守护初恋「狗屎」（孔升妍 饰），找到最厉害的花样男子媒人团「花党三人组」（金旻载、朴志训、卞宇锡 饰）合作，共同上演一场「朝鲜婚姻工作所」的大型骗局。



9/30 KBS《朝鲜浪漫喜剧–绿豆传》

主演：金所炫、张东尹、姜泰伍。

剧情：改编自人气网漫，讲述穿上女装潜入神秘寡妇村的全绿豆（张东尹 饰），与不想成为妓生的女孩董东珠（金所炫 饰）之间，愉快的朝鲜版爱情喜剧。



※ 水木剧 ※ （每周三、四播出）

9/11 KBS《山茶花开时》

主演：孔晓振、姜河那、金知硕、吴正世、孙淡妃。

剧情：以「山茶花」为中心，讲述冬柏（孔晓振 饰）和以她为中心的三位男人―好家伙、坏家伙、小气的家伙，融合爱情、悬疑和搞笑的复合型电视剧。



9/18 SBS《秘密精品店》

主演：金宣儿、金宰英、张美姬。

剧情：描述在城市中被金钱和权力吞噬著人们的故事，在有了金钱和权力之后，却还想要更多的无止尽欲望，那些为了生存、想守住自己所拥有的人们之间的权力游戏。



9/18 OCN《奔跑的调查官》

主演：李枖原、崔贵华、张铉诚。

剧情：改编自同名小说，讲述既不是检察官、也不是律师或侦探，而是「国家人权委员会的调查官们」的故事，描写了没有搜查权、也没有起诉权的调查官们，为了被侵害人权而感到绝望的人们，努力奔走的姿态。



9/25 tvN《清日电子李小姐》

主演：惠利、金相庆。

剧情：为了振兴陷入危机的公司而和乌合之众的职员们孤军奋战，并一起成长的职场喜剧，被称为便利贴女孩努力打杂的李善（惠利 饰），一夕之间变成高层主管，担起拯救公司的重责大任。



9月底 MBC《意外发现的一天》

主演：金惠允、路云、李在旭、李娜恩、郑建柱、金勇大、李泰利。

剧情：改编自奇幻校园题材的人气网漫，讲述女高中生－银端午（金惠允 饰）反抗既定命运，收获爱情的故事，患有心脏病的「端午」在发现自己是纯情漫画中的小配角后，遇上了没有名字的－13号（路云 饰），两人展开了一场心跳加速的奇幻罗曼史。



※ 金土剧 ※（每周五、六播出）

9/20 SBS《Vagabond》

主演：李升基、秀智、申成禄。

剧情：是一群为了找出真相而失去家人、名字和住所的浪客们的冒险故事，李升基饰演职业替身演员车达健，秀智饰演国家情报院的黑色情报员高海丽。



※ 金曜剧 ※（每周五播出）

9/20 tvN《很便宜，千里马超市》

主演：李东辉、金炳哲、郑惠成、朴浩山、李顺载。

剧情：改编自人气网漫，讲述为了让大马集团公认的流放地、总是倒数、低品格、无事太平主义的「千里马超市」起死回生的菁英店长－文硕久（李东辉 饰），和想让超市关门大吉的「人类推土机」社长－郑北东（金炳哲 饰）一起演绎一场生死决断的故事。



※ 周末剧 ※（每周六、日播出）

8/31 OCN《他人即地狱》

主演：任时完、李栋旭、李姃垠。

剧情：改编自人气网漫，讲述乡村少年尹钟宇（任时完 饰）到首尔生活，并在考试院里遇到各种怪人的恐怖惊悚剧。



9/7 tvN《阿斯达年代记》第3部

主演：张东健、宋仲基、金智媛、金玉彬。

剧情：讲述了在假想之地「阿斯达」中农耕社会与理想国的诞生，以及在那里生活的人们之间斗争和团结的爱情神话英雄故事。



9/28 tvN《请融化我》

主演：池昌旭、元真儿、尹世雅。

剧情：讲述参与「24小时冷冻人类项目」的一对男女，因为神秘阴谋导致20年后才苏醒过来，为了生存，必须维持平均体温，两人在生活中逐渐产生爱意的浪漫爱情故事。



大家最想追哪几部新剧呢？！

（图自：官方海报）

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