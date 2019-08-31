【九月13部新劇】：古今中外隨你挑，動作、愛情、奇幻、恐怖、喜劇全出動！

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這下子真的沒有劇荒的可能性了XDDD，大家對哪一部韓劇最期待呢～！？

2019年的暑假過後沒想到才是真正精采的開始，小編整理了九月開播的11部新劇，再加上八月底開播的2部新劇，給大家參考一下，各種題材，想得到的～想不到的都有，從動作、奇幻、校園、愛情、政治、恐怖、喜劇到職場等等，實力派男神、女神以及新一代竄起的新秀演員，都相當值得期待。

※ 月火劇 ※ （每週一、二播出）

8/26 tvN《偉大的Show》

主演：宋承憲、李善彬、林周煥、盧正義。

劇情：原本是政治明星的國會議員「魏大韓」（宋承憲 飾），政途卻突然亮起紅燈，在某天遇上了四兄妹後共組成一個家庭，聯手對全國國民上演一場「偉大的Show」，建立起新的良好形象的故事。



9/16 JTBC《花黨：朝鮮婚姻介紹所》

主演：孔升妍、金旻載、朴志訓、徐志焄、卞宇錫。

劇情：君王李修（徐志焄 飾）為守護初戀「狗屎」（孔升妍 飾），找到最厲害的花樣男子媒人團「花黨三人組」（金旻載、朴志訓、卞宇錫 飾）合作，共同上演一場「朝鮮婚姻工作所」的大型騙局。



9/30 KBS《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》

主演：金所炫、張東尹、姜泰伍。

劇情：改編自人氣網漫，講述穿上女裝潛入神秘寡婦村的全綠豆（張東尹 飾），與不想成為妓生的女孩董東珠（金所炫 飾）之間，愉快的朝鮮版愛情喜劇。



※ 水木劇 ※ （每週三、四播出）

9/11 KBS《山茶花開時》

主演：孔曉振、姜河那、金知碩、吳正世、孫淡妃。

劇情：以「山茶花」為中心，講述冬柏（孔曉振 飾）和以她為中心的三位男人─好傢伙、壞傢伙、小氣的傢伙，融合愛情、懸疑和搞笑的複合型電視劇。



9/18 SBS《秘密精品店》

主演：金宣兒、金宰英、張美姬。

劇情：描述在城市中被金錢和權力吞噬著人們的故事，在有了金錢和權力之後，卻還想要更多的無止盡慾望，那些為了生存、想守住自己所擁有的人們之間的權力遊戲。



9/18 OCN《奔跑的調查官》

主演：李枖原、崔貴華、張鉉誠。

劇情：改編自同名小說，講述既不是檢察官、也不是律師或偵探，而是「國家人權委員會的調查官們」的故事，描寫了沒有搜查權、也沒有起訴權的調查官們，為了被侵害人權而感到絕望的人們，努力奔走的姿態。



9/25 tvN《清日電子李小姐》

主演：惠利、金相慶。

劇情：為了振興陷入危機的公司而和烏合之眾的職員們孤軍奮戰，並一起成長的職場喜劇，被稱為便利貼女孩努力打雜的李善（惠利 飾），一夕之間變成高層主管，擔起拯救公司的重責大任。



9月底 MBC《意外發現的一天》

主演：金惠允、路雲、李在旭、李娜恩、鄭建柱、金勇大、李泰利。

劇情：改編自奇幻校園題材的人氣網漫，講述女高中生－銀端午（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事，患有心臟病的「端午」在發現自己是純情漫畫中的小配角後，遇上了沒有名字的－13號（路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。



※ 金土劇 ※（每週五、六播出）

9/20 SBS《Vagabond》

主演：李昇基、秀智、申成祿。

劇情：是一群為了找出真相而失去家人、名字和住所的浪客們的冒險故事，李昇基飾演職業替身演員車達健，秀智飾演國家情報院的黑色情報員高海麗。



※ 金曜劇 ※（每週五播出）

9/20 tvN《很便宜，千里馬超市》

主演：李東輝、金炳哲、鄭惠成、朴浩山、李順載。

劇情：改編自人氣網漫，講述為了讓大馬集團公認的流放地、總是倒數、低品格、無事太平主義的「千里馬超市」起死回生的菁英店長－文碩久（李東輝 飾），和想讓超市關門大吉的「人類推土機」社長－鄭北東（金炳哲 飾）一起演繹一場生死決斷的故事。



※ 週末劇 ※（每週六、日播出）

8/31 OCN《他人即地獄》

主演：任時完、李棟旭、李姃垠。

劇情：改編自人氣網漫，講述鄉村少年尹鍾宇（任時完 飾）到首爾生活，並在考試院裡遇到各種怪人的恐怖驚悚劇。



9/7 tvN《阿斯達年代記》第3部

主演：張東健、宋仲基、金智媛、金玉彬。

劇情：講述了在假想之地「阿斯達」中農耕社會與理想國的誕生，以及在那裡生活的人們之間鬥爭和團結的愛情神話英雄故事。



9/28 tvN《請融化我》

主演：池昌旭、元真兒、尹世雅。

劇情：講述參與「24小時冷凍人類項目」的一對男女，因為神秘陰謀導致20年後才甦醒過來，為了生存，必須維持平均體溫，兩人在生活中逐漸產生愛意的浪漫愛情故事。



大家最想追哪幾部新劇呢？！

（圖自：官方海報）

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