50岁的车胜元称赞48岁的刘在锡：「腰围28吧，是个狠人！」然后看向曹世镐...
综艺 2019年8月28日 星期三14:35 ZJM
躺著中枪的曹世镐XD
车胜元最近作为嘉宾参加了刘在锡的两档tvN综艺，一档是《因工作见面的关系》，一档是《刘Quiz On The Block》。
在27日播出的《刘Quiz On The Block》，刘在锡称赞车胜元是「我认识的哥中，是最帅的，看看我身边的哥，像金勇万哥、池锡辰哥。 」车胜元马上说：「都不到比较对象的程度嘛~」XD
曹世镐问车胜元：「真的50岁吗，真的看不出来，什么时候感到上了年纪？ 」车胜元：「以前基础代谢率高，只要饿一顿就马上瘦了，现在就不太行。 」
接著称赞48岁的刘在锡：「所以觉得刘在锡非常了不起，腰围是28吗？ 说明非常努力运动了，是个对自己非常狠的人。 」
接著车胜元的手先指向刘在锡，然后划过去指向曹世镐：「不这样的话，瘦不下的。 」在节目组的剪辑下，突然被攻击的曹世镐引人发笑。
车胜元和刘在锡的互动还没看够呢，期待本周六车胜元做客的《因工作关系见面的关系》啦！
图：tvN
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