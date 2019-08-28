新剧《意外发现的一天》路云&金惠允「32公分的超萌身高差」漫画主人公登场！
韩剧 2019年8月28日 星期三11:42 MiJimin
（情侣剧照）剧组透露这两人的互动很棒，好期待开播啊～！！！
预计在九月下旬首播的 MBC 全新水木剧《意外发现的一天》（每周三、四播出），公开了男女主人公 SF9 路云和金惠允的情侣剧照，两人将展开一场与其他校园爱情剧不同的奇幻罗曼史。
《意外发现的一天》改编自人气网漫，讲述女高中生「银端午」反抗既定命运，收获爱情的故事。
金惠允饰演有钱人家的独生女「银端午」，是个患有心脏病的女高中生。但却在某天发现身边出现了一些奇怪的事情，并意识到自己其实是漫画中的一个角色，之后便努力寻找真实的生活与爱情，在过程中遇上了「13号」，两人展开了一场心跳加速的罗曼史。
路云饰演纯情漫画中，没有名字被称为「13号」的角色，就读2年7班学号为「13号」的男高中生。
公开的剧照中，有两人【校服】与【私服】的造型，拍摄现场也流窜著暧昧的氛围，而身高192公分的路云和160公分金惠允，也可以期待一下两人未来将公开的剧照中，会呈现出超萌32公分身高差的甜蜜感。
新剧《意外发现的一天》将於九月下旬首播，接档《新入史官丘海昤》。
（图自：官方剧照）
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