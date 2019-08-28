韩善伙到场祝贺X1韩胜宇亲弟弟！基因也太强大了吧~ X1举行出道SHOWCON！曾出演《PRODUCE X 101》的李鎭赫、金旻奎、金施勋等人，都到场应援！ 在空中和河成云相遇！广播节目明晚节目首播 《医生耀汉》池晟真诚回应李世荣：心跳加快不是因为我不舒服，而是因为你在我身边！ 孔刘与郑有美新电影《82年生的金智英》将於10月在韩国与台湾上映 利特抢先谈 Super Junior 回归风格 「结合原先擅长＋当前流行的元素」 「站姐Cindy」金宝拉这次将变身「准备10年的偶像练习生」...首次出演电视剧女主角，与朱相昱搭挡！ SEVENTEEN《Ode to You》公布新增场次 没中奖的城市还是有机会！ FT Island最先入伍的成员，李洪基确定9月30日以现役入伍！9月初将与粉丝们举行团结大会！ 50岁的车胜元称赞48岁的刘在锡：「腰围28吧，是个狠人！」然后看向曹世镐... 不愧是善美！最新单曲〈LALALAY〉再度横扫音源榜 青明转世啦！《伟大的Show》李到晛特别出演宋承宪的少年时期 李升基&秀智新剧《Vagabond》第二版预告片公开！ 12年的重逢破灭了！ Eric&郑裕美辞演《顺其自然》 新剧《意外发现的一天》路云&金惠允「32公分的超萌身高差」漫画主人公登场！ CNBLUE李宗泫被爆勾搭网红女主播：「一直在看你的节目，肚腩肉好可爱！ 」 电视剧话题性《德鲁纳酒店》李到晛冲入TOP.4《60天》池珍熙上升11个名次 BTS防弹少年团JIN豪掷44亿韩元再度购入汉南 THE HILL公寓 Red Velvet涩琪开心分享家中「新成员」却引发争议？韩网民：这是有遗传病的猫种啊！ 具惠善收拾好心情开画展捐2000万，粉丝力挺：一切都会好起来！ Red Velvet〈Umpah Umpah〉回归后首冠入袋！ 网友模仿满月IG，给《德鲁纳酒店》存在感超强的配角们都开通了帐号~！ 19岁日本女游客拒搭讪遭韩国男子街头暴打！涉案男坚称「录像是假的」 「泡澡Line旅行团！」朴叙俊、崔宇植、防弹少年团V一同搭游艇出海度假～

← 上一则 下一则 →