Red Velvet涩琪开心分享家中「新成员」却引发争议？韩网民：这是有遗传病的猫种啊！

摺耳貓是人為配種繁殖出來的貓，有先天的基因瑕疵，好發一種名為「軟骨骨質化發育異常」的疾病，大約2-6個月會開始發病，發病初期可以看到尾巴沒辦法正常擺動，會顯現出僵直的樣子。 後來手和腳的關節都會開始疼痛，貓貓開始會有不正常的動作，像是很喜歡用兩腳站立，不喜歡讓手著地，那不是因為他喜歡站著，而是因為手部的關節已經痛到沒辦法著地了。 接下來會開始呈現像大叔一樣的坐姿，不是因為他很懶散喜歡這樣坐，而是因為手和腳碰到地板都會痛。 貓是很能忍痛的動物，他開始用這種不尋常的方式生活，實在是因為他無法忍受了。 貓的一生大約有12-20歲的壽命，從幼貓時期開始發病，到老都一直受到漸進式的身體病痛折磨。 藝人自由選擇養貓的品種的同時，也要了解自己有很大的影響力，如此ㄧ來可能會有許多人想購買摺耳貓，刺激不肖業者大量繁殖。 之後，飼主在體驗摺耳貓可愛的同時，體會到背後需要支出的龐大醫藥費（數千元到上萬元），還有遙遙無期、不會康復的醫療之路，可能就會選擇棄養，台灣現在許多動物救援單位和收容所，都有這些曾經被愛，但生病後就被棄養的摺耳貓，希望大家能更重視這個問題😢🙏。