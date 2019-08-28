Red Velvet涩琪开心分享家中「新成员」却引发争议？韩网民：这是有遗传病的猫种啊！
明星 2019年8月28日 星期三09:30 Rui
Red Velvet成员涩琪在SNS上公开出了家中的「新成员」照片，没想到却引来了不小的争议。
涩琪公开了两只小猫咪，并解释是新家人露露和拉拉，灰色的是露露，白色的则是拉拉。 两只小猫崽毛茸茸的，安静地趴在沙发上，模样十分可爱。
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谁知照片公开没多久就有网民在下面留言，质疑「这是不是遗传病很严重的那个品种？」。网民们通过照片猜测小猫咪可能是苏格兰折耳猫（Scottish fold）和曼基康猫（又称矮脚猫，Munchkin）混血生出的苏格兰短腿猫（Scottish Kilt）。苏格兰折耳猫是猫的一种在耳朵有基因突变的猫种，患有软骨发育不良的病症，猫咪的体质也极弱，一般寿命都不长。当它与短腿的曼基康猫杂交后生出的小猫患有遗传病的几率也更大。
而涩琪并没有在SNS上公开猫的品种，也有不少网民大赞家中的「新成员」十分可爱。
「图：涩琪IG」
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摺耳貓是人為配種繁殖出來的貓，有先天的基因瑕疵，好發一種名為「軟骨骨質化發育異常」的疾病，大約2-6個月會開始發病，發病初期可以看到尾巴沒辦法正常擺動，會顯現出僵直的樣子。
後來手和腳的關節都會開始疼痛，貓貓開始會有不正常的動作，像是很喜歡用兩腳站立，不喜歡讓手著地，那不是因為他喜歡站著，而是因為手部的關節已經痛到沒辦法著地了。
接下來會開始呈現像大叔一樣的坐姿，不是因為他很懶散喜歡這樣坐，而是因為手和腳碰到地板都會痛。
貓是很能忍痛的動物，他開始用這種不尋常的方式生活，實在是因為他無法忍受了。
貓的一生大約有12-20歲的壽命，從幼貓時期開始發病，到老都一直受到漸進式的身體病痛折磨。
藝人自由選擇養貓的品種的同時，也要了解自己有很大的影響力，如此ㄧ來可能會有許多人想購買摺耳貓，刺激不肖業者大量繁殖。
之後，飼主在體驗摺耳貓可愛的同時，體會到背後需要支出的龐大醫藥費（數千元到上萬元），還有遙遙無期、不會康復的醫療之路，可能就會選擇棄養，台灣現在許多動物救援單位和收容所，都有這些曾經被愛，但生病後就被棄養的摺耳貓，希望大家能更重視這個問題😢🙏。
1小时前
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