【有片】池昌旭、元真儿主演tvN新剧《请融化我》公开双人海报！剧本阅读现场笑声不断 十分欢乐
韩剧 2019年8月27日 星期二10:40 JiaJia
由池昌旭、元真儿等主演tvN新周末剧《请融化我》将於下月（9月）首播！剧组陆续公开剧照、海报和剧本阅读现场影片，想赶快看到啊～ #池昌旭的衬衫穿得好好看 #退伍后回归小萤幕的作品 #追起来
《请融化我》由《秘密花园》、《绅士的品格》申宇哲导演，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》白美京编剧合作，描述参与「24小时冷冻人类项目」的一对男女，因为神秘阴谋导致20年后才苏醒过来。为了生存，必须维持平均体温，两人在生活中逐渐产生爱意的浪漫爱情故事。今日（27日）公开主演双人海报。
池昌旭饰演综艺局明星PD「马东灿」。他是一个能读懂时代潮流的电视台能力者，参与本人制作的节目「冷冻人类项目」，虽然预计是被冷冻24小时，但醒过来发现已经过去20年了。身边的人们都长了20岁，只有自己没有老去，以20年前的样子被唤醒。
元真儿饰演电视台的实验兼职生「高美兰」。她受到助理导演的欺骗，说是睡一觉并且醒来后，就可以赚500万韩元，於是参加「冷冻人类项目」。是一位无法琢磨、拥有崭新魅力的女性。她和马东灿一样，在20年后苏醒。
尹世雅饰演优雅主播「罗夏英」，可谓比「冷冻人」还要高冷的角色。20年前，她与马东灿是一对恋人，爱人却莫名消失，夏英的心也跟著冰封。如今，维持20年前模样的马东灿再次出现在自己面前，夏英会如何反应呢？
从剧本阅读现场可以感受到演员们和乐融融的气氛。池昌旭和元真儿纷纷表示，因为「冷冻人」这个题材相当新鲜，所以毫不犹豫的就选择这部作品出演，尤其角色关系十分有趣，是看点之一。最后，他们希望能献给观众们一部有趣的作品，希望大家能多多期待。
（图片来源：tvN《请融化我》）
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