【有片】《德鲁纳酒店》原来只要满月这样做…青明就会出现！灿星泪洒公车站 令观众们心疼不已

【剧雷，慎入】等了一千多年…满月（李知恩 饰）和青明（李到晛 饰）终於相见了！但灿星（吕珍九 饰）可就不太好了…这种又开心、又心疼的感觉，好新奇… #德鲁纳酒店 #即便一集有一个半小时 #还是想赶快看到下一集 #但只剩下两集了
tvN周末剧《德鲁纳酒店》於昨晚（25日）播出第14集。满月邀请延宇和松华公主的转世，也就是英秀（李太善 饰）和美罗（朴柔娜 饰）来到酒店，通过他们了解前世青明到底发生了什么事情。
麻姑神（徐宜淑 饰）告诉满月，只要呼喊青明的名字，青明就得以现身，但过去的一千三百年间，满月一次都没有喊过。青明终於现身在满月面前，两人以悲伤的泪眼相望著。通过英秀和美罗的前世记忆，满月似乎释怀了，他们对著彼此微微一笑，长久以来的仇恨终於在此刻写下结局…
满月要送青明一程，灿星前来送行。灿星看起来没事，但还是忍不住确认了两次：「你会回来吧？」满月给予肯定的答案，要灿星好好等她。但是，过了一个月，满月迟迟没有出现…
灿星依然在酒店里工作，看到月灵树的叶子都掉光了，真的开始害怕满月不回来了。独自一人坐在公车站，看到满月最喜欢的金峻铉，忍不住想起相处的时光，灿星流下思念的泪水…
在通往阴间的路上，青明向满月伸出手，示意她跟著自己走。但满月凝视青明片刻后，往反方向别过头去…满月最后会做出什么决定呢？（希望满月和青明至少可以拥抱，或握个手…一千多年耶QQ）
另外，麻姑神表示，花并没有完全凋谢，还留了一朵，就是当时送给灿星、会让他梦到月亮的「花」。这似乎暗示著，要是灿星没有「凋谢」，满月就不会「死亡」。无论如何，不少观众都希望：「一定要是Happy Ending啊！」
（图片、影片来源：tvN《德鲁纳酒店》）
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