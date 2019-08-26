【有片】《德魯納酒店》原來只要滿月這樣做…青明就會出現！燦星淚灑公車站 令觀眾們心疼不已

【劇雷，慎入】等了一千多年…滿月（李知恩 飾）和青明（李到晛 飾）終於相見了！但燦星（呂珍九 飾）可就不太好了…這種又開心、又心疼的感覺，好新奇… #德魯納酒店 #即便一集有一個半小時 #還是想趕快看到下一集 #但只剩下兩集了
tvN週末劇《德魯納酒店》於昨晚（25日）播出第14集。滿月邀請延宇和松華公主的轉世，也就是英秀（李太善 飾）和美羅（朴柔娜 飾）來到酒店，通過他們了解前世青明到底發生了什麼事情。
麻姑神（徐宜淑 飾）告訴滿月，只要呼喊青明的名字，青明就得以現身，但過去的一千三百年間，滿月一次都沒有喊過。青明終於現身在滿月面前，兩人以悲傷的淚眼相望著。通過英秀和美羅的前世記憶，滿月似乎釋懷了，他們對著彼此微微一笑，長久以來的仇恨終於在此刻寫下結局…
滿月要送青明一程，燦星前來送行。燦星看起來沒事，但還是忍不住確認了兩次：「妳會回來吧？」滿月給予肯定的答案，要燦星好好等她。但是，過了一個月，滿月遲遲沒有出現…
燦星依然在酒店裡工作，看到月靈樹的葉子都掉光了，真的開始害怕滿月不回來了。獨自一人坐在公車站，看到滿月最喜歡的金峻鉉，忍不住想起相處的時光，燦星流下思念的淚水…
在通往陰間的路上，青明向滿月伸出手，示意她跟著自己走。但滿月凝視青明片刻後，往反方向別過頭去…滿月最後會做出什麼決定呢？（希望滿月和青明至少可以擁抱，或握個手…一千多年耶QQ）
另外，麻姑神表示，花並沒有完全凋謝，還留了一朵，就是當時送給燦星、會讓他夢到月亮的「花」。這似乎暗示著，要是燦星沒有「凋謝」，滿月就不會「死亡」。無論如何，不少觀眾都希望：「一定要是Happy Ending啊！」
（圖片、影片來源：tvN《德魯納酒店》）
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