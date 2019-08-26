TWICE预计在9月底带著新专辑回归！Mina是否参与回归？JYP回应：「以恢复健康为优先！」
KPOP 2019年8月26日 星期一14:36 Yuan
这次会以什么样的风格回归，也让人期待呢！也希望Mina先好好休息啦～
今日，JYP表示：「TWICE正在为9月底的回归做准备，但具体的日期还没有确定，确定之后会正式通知的。」因健康问题中断活动的Mina，日前在妈妈的陪同下回到韩国，她是否回参与这次的活动，JYP也回应：「以恢复健康为优先。」
（相关新闻：因健康问题中断活动的TWICE成员Mina，在妈妈陪同下回韩国！JYP：「没有特别的理由或日程，正在休息中！」
）
TWICE在今年4月发行了《Fancy》，若9月底回归也是他们时隔4个月回归。日前更公开了正在拍摄新曲MV的消息，每次回归都引发许多讨论的她们，这次会以什么样的风格回归，也备受关注。
TWICE除了韩国、日本的活动外，日前也有巡回演唱会，密集的行程让不少粉丝表示：「希望她们能好好休息」、「行程真的超多」、「会不会太累了」等等。
（图：JYP、TVDaily）
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