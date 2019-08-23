收视太好！《德鲁纳酒店》9月4日要去表彰休假啦～度假地未定
韩剧 2019年8月23日 星期五08:00 Rui
今年夏季最火爆的电视剧一定是IU和吕珍九主演的《德鲁纳酒店》，收视率节节攀升的该剧最近传出了为犒劳辛苦的演员和剧组工作人员将去度假的好消息。
据悉，《德鲁纳酒店》剧组已经决定要去表彰休假，时间定於9月4日，但具体场所还在讨论中。
《德鲁纳酒店》到底有多火爆呢？ 8月11日播出的第10集，收视率成功破10，就连OST都连续入榜。 而8月19日公开的TV话题性分析报告中，《德鲁纳酒店》连续6周勇夺话题冠军，更是刷新了自身最高的话题性评分，以33.72%的占有率稳居榜首。 而演员话题性榜中，女主角IU和男主角吕珍九分列冠、季军。
随著月灵树花开，也暗示著张满月（IU 饰）离开的日子越来越近，但她和具灿星（吕珍九 饰）的感情也越来越深，最后4集中到底故事会如何发展牵动了无数观众的心。
「图：《德鲁纳酒店》」
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