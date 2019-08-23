收視太好！《德魯納酒店》9月4日要去表彰休假啦～度假地未定
韓劇 2019年8月23日 星期五08:00 Rui
今年夏季最火爆的電視劇一定是IU和呂珍九主演的《德魯納酒店》，收視率節節攀升的該劇最近傳出了為犒勞辛苦的演員和劇組工作人員將去度假的好消息。
據悉，《德魯納酒店》劇組已經決定要去表彰休假，時間定於9月4日，但具體場所還在討論中。
《德魯納酒店》到底有多火爆呢？ 8月11日播出的第10集，收視率成功破10，就連OST都連續入榜。 而8月19日公開的TV話題性分析報告中，《德魯納酒店》連續6周勇奪話題冠軍，更是刷新了自身最高的話題性評分，以33.72%的佔有率穩居榜首。 而演員話題性榜中，女主角IU和男主角呂珍九分列冠、季軍。
隨著月靈樹花開，也暗示著張滿月（IU 飾）離開的日子越來越近，但她和具燦星（呂珍九 飾）的感情也越來越深，最後4集中到底故事會如何發展牽動了無數觀眾的心。
「圖：《德魯納酒店》」
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