【最新消息】官方发表李鎭赫确定将SOLO出道：正在准备中！

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OMG～《PRODUCE X 101》结束后炮火全开，好令人期待啊～！

今日上午，经纪公司 TOP Mediaｍ 娱乐向媒体发表：「李鎭赫确定将SOLO出道，但时间还没确定」早前传出的消息是以10月末出道为目标，开始了专辑制作，此消息一出，粉丝们的反应也相当热烈。



在参加《PRODUCE X 101》的选秀出道中，获得了更多粉丝的喜爱与关注，虽然遗憾未进入出道组 X1，却在之后收到各大综艺邀约上节目、拍摄写真、举行粉丝见面会…等等，个人活动相当精彩。



李鎭赫所隶属的10人男团 UP10TION 目前确定以8人形式回归，金宇硕以《PRODUCE X 101》限定男团 X1 成员准备出道中，李鎭赫则集中个人活动，今早确定将SOLO出道准备中，日期未定。



小编个人非常好奇李鎭赫 SOLO 的曲风会是如何，大家也期待这个消息吗～！？

（图自：官方）

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