韩国女团第一次 TWICE 加入 YouTube Originals 行列！
KPOP 2019年8月20日 星期二09:56 施乃琪
拥有超过 10 支破亿 MV 的 TWICE 在 YouTube 上享有不容小觑的影响力，接下来也能在上面看见她们的原创影片了！
JYP Entertainment 今天（20 日）透露 TWICE 将与 YouTube 合作，制播原创的 YouTube Originals 系列影片，为付费用户提供更精心打造的内容。
韩国目前为止仅有防弹少年团和一出网剧尝试过以 YouTube Originals 提供共 6 支影片，因此 TWICE 也将成为第一组加入原创内容战场的女团。JYP 透露：「TWICE 的影片将以今年的世界巡回演唱会实况和成员访谈为核心，带领观众重温出道她们四年来为成长而付出的汗水、泪水和努力。」
TWICE 的这系列影片预定在今年内完成拍摄，并於 2020 年上旬公开，ONCE 们别忘了持续锁定哦！
（照片与影片来源：JYP Entertainment）
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