【有片】太妍选出自己最满意的三首歌，其中这首刚录完就觉得：「绝了！」

听完太妍选的这三首歌之后忍不住疯狂点头！

近日太妍为Cosmopolitan Korea的Youtube频道拍摄了一段采访影片，回答粉丝们的提问，其中有一个问题是：「有没有连我都觉得'这个绝了'的歌曲呢？ 」太妍想了一下之后害羞地开玩笑说：「如果有点讨人厌的话怎么办？ 」

然后选出了自己的三首歌！第一个就是《U R》：「录音之后我就觉得：绝了啊！」



（图：Youtube@COSMOPOLITAN Korea）

「然后是《I》，这首歌很棒，我也唱得不错！《11：11》也很好！结果全说出来了哈哈哈~」看得出对自己的作品十分珍爱和满意呢！



（图：Youtube@COSMOPOLITAN Korea）

《U R》是太妍2015年发行的第一张SOLO迷你专辑《I》里的歌，当时太妍在V LIVE直播里说：「录《U R》这首歌时很害怕，但也是收录歌曲里完成得最快的一首歌。 」



（图：SMTOWN）

其实这首歌真的难度很高，2018年太妍在日本巡演时也许因为状态不好，唱《U R》这首歌高音没有飈上去，主动重唱之后仍然对自己的表现不满意，含著泪水说：「当了歌手10年，现在好像是最生气的时候。 大家有过这样的感受吗？ 因为自己做的事伤了自尊而生气的时候。《U R》对我来说一直是像作业一样的曲子，我想接受测试时练习的歌曲就是《U R》，想提高自尊心时练习的歌曲也是《U R》。」



（图：SMTOWN）

《U R》的歌词是十分感性、给人安慰的内容，配乐宏大磅礴，加上后半部份的高音，情绪层层递减，现场版非常真实地展新了太妍的嗓音和诠释，真的很有感染力，难怪是太妍本人心中的第一啊！



（封图：IG@taeyeon_ss）

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