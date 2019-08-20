BTS防弹少年团JIMIN休假约好友看演唱会，名牌女包是亮点
明星 2019年8月20日 星期二09:00 Rui
防弹少年团正式开始休长假，才过去几天ARMY们就已经开始想念他们了。
JIMIN和好友Eric Nam一起度假，18日还被拍到出现在了弘大附近，原来是去看了创作歌手Alec Benjamin的首场韩国演唱会。
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Alec Benjamin来韩国之前特意通过twitter通知了JIMIN，表示「JIMIN你一定要来我在首尔的演唱会，18日」，JIMIN守约前来观看。 站在楼上的他靠著栏杆，一边欣赏音乐一边随音乐摇摆，完全是休假的放松状态。
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JIMIN还和Alec Benjamin合影留念，当天的他衣著休闲，穿著休闲T恤，戴著针织帽子，最显眼的就是香奈儿大号流浪包。 女包男用，双链背在身上也是帅气十足啊。
「图：bts_twt、NATE」
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留言/评论
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好友Eric Nam也是知名歌手為何標題不顯示出來呢？ 🤔
1小时前
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不要再那邊標題下什麼“女友”的，我心臟.....🤯
2小时前