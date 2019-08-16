池昌旭、元真儿主演tvN新剧《请融化我》公开首波剧照！将接档《阿斯达年代记》第3部於下月底（9月）首播
韩剧 2019年8月16日 星期五10:15 JiaJia
接下来也有好多新剧可以追啊～其中一部当然是池昌旭退伍后回归小萤幕的作品――《请融化我》！
《请融化我》由《秘密花园》、《绅士的品格》申宇哲导演，《大力女子都奉顺》、《有品位的她》白美京编剧合作，描述参与「24小时冷冻人类项目」的一对男女，因为神秘阴谋导致20年后才苏醒过来。为了生存，必须维持平均体温，两人在生活中逐渐产生爱意的浪漫爱情故事。由池昌旭、元真儿、尹世雅等人主演。今日（16日）公开首波剧照。
池昌旭饰演综艺局明星PD「马东灿」。他是一个能读懂时代潮流的电视台能力者，参与本人制作的节目「冷冻人类项目」，虽然预计是被冷冻24小时，但醒过来发现已经过去20年了。身边的人们都长了20岁，只有自己没有老去，以20年前的样子被唤醒。
元真儿饰演电视台的实验兼职生「高美兰」。她受到助理导演的欺骗，说是睡一觉并且醒来后，就可以赚500万韩元，於是参加「冷冻人类项目」。是一位无法琢磨、拥有崭新魅力的女性。她和马东灿一样，在20年后苏醒。
（图片来源：tvN《请融化我》）
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