让你感受下韩惠珍的真实身高！满屏全是大长腿
明星 2019年8月18日 星期日10:00 Rui
韩国超模韩惠珍凭藉爽朗的性格和对自己下手超狠的自我管理圈粉无数，除了本职工作之外在综艺节目界也是如鱼得水，人气越来越火爆。
每次看到韩惠珍的写真，网民们总是感叹：「身材比例太好了，她到底有多高？ 」出席活动时和主持人DIN DIN站在一起，穿上高跟鞋、弯著腿的韩惠珍都要比DIN DIN高出半个头！ 想想DIN DIN当时的压力有多大~~气场完全被碾压~
和前男友全炫茂站在一起也是高出半个头~两人分手之后都离开了《我独自生活》，让观众们很是惋惜。
韩惠珍身高177cm，虽然身高在一众模特中并不算高，但却拥有梦幻般的身材比例。 她的瘦并不是骨瘦如柴，而是带著性感的健康美。 长长的胳膊和双腿，高高翘起的臀部，就连凹凸有致的S型曲线也异常完美。
虽说韩惠珍的身高是与生俱来的，但体型却是后天努力的结果。 韩惠珍曾透露在画报拍摄之前，她会通过饮食和运动来管理身材，还称「我觉得自我管理也是爱对方的一种方式。 我认为破坏自己的身体并不是对所爱之人的一种礼仪。 」
「图：NATE、韩惠珍IG」
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