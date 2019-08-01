Red Velvet 出道五周年啦！送上惊喜新歌〈Milkshake〉
KPOP 2019年8月1日 星期四12:08 施乃琪
五年前的今天 (8/1)，Red Velvet 以一首 “Happiness” 正式出道，展开特色鲜明的音乐之路。恭喜 Red Velvet 满出道五周年！
Red Velvet 今天中午公开了特别新歌 “Milkshake” 的完整 MV，招牌的粉嫩色调和轻松曲风甫开场就吸引了注意力，副歌更是让人一听就忍不住跟著唱起来。
2014 年 Red Velvet 以 “Happiness” 出道，奇特曲风和四人一致的染发造型立刻让大众留下深刻印象；其后她们交替以 “Red” 和 “Velvet” 概念密集回归，展现丰富多变的魅力；2015 年发行 “Ice Cream Cake” 前 Red Velvet 宣布加入老么 Yeri 成为五人组，并带来一系列奠定独特地位的回归活动。
如今 Red Velvet 除了团体活动外，每位成员在电视剧、综艺、音乐上也都有出色的表现，期待她们的下一个五年！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论