YG娱乐开始删除胜利痕迹...BIGBANG合影被打马赛克！
明星 2019年3月28日 星期四10:50 Rui
胜利因为夜店事件负面新闻缠身，最终退出宣告娱乐圈。 而在他宣告引退之后，BIGBANG也开始与之划清界限。
在韩国的搜索网站NAVER和NATE上搜索BIGBANG可以看到，成员名单里已经不再有胜利的名字。 搜索胜利的个人资讯时关於BIGBANG的相关经历也只写到了2019年3月。
截止到3月25日，有韩媒发现YG的官方网站里正在出售与胜利相关的周边商品。
而就在3月27日，出售旗下艺人相关周边商品的YG SELECT中已经开始删除胜利的痕迹，BIGBANG的照片中胜利的头像被打上了马赛克。
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与此同时，胜利的个人周边商品已经全部下架，虽然还有部分BIGBANG商品上仍有胜利在，但据悉也将陆续被删除。
「图：YG官网」
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留言/评论
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正常啊，解約了，當然不能再售賣他的周邊獲取利益，這是肖像權和合約問題
56分前
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大好前程而且還是在天團當中，真的不自愛毀了自己
57分前
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