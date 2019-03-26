是同一人吗？ 《Produce X 101》C位孙东杓「黑胖」旧照曝光！ 原来著名的《ANPANMAN》cover也有他~

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从当时的「黑胖小男孩」到现在的国民C位，孙东杓的变化真的超级大！ 难以想像他对自己有多狠~

《Produce X 101》近日公开了主题曲《X1-MA》，站在舞台C位（Center，中心位）的就是来自DSP Media的练习生孙东杓（손동표），2002年出生的他今年只有16岁，虽然年纪小， 镜头感和表现力却不是一般的强：



就说可爱不可爱！



然而令人意外的是，皮肤白嫩、身材纤瘦的孙东杓，居然也有反差相当大的过往...... 网友翻出他的旧日照片，不仅肤色黝黑健康，体重也根本是现在的2倍吧？！



当然，孙东杓从很久以前就在努力啦，他是韩国著名舞团AB Project的成员，去年cover防弹少年团的《ANPANMAN》时还在开头站C位！ 跟其他成员相比真的很瘦小一只：



《Produce X 101》将在5月3日正式开播，看过他的自我介绍后，大家有没有开始喜欢他呢？



（图源：Mnet，网路）

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