MOMOLAND 下周回归　成员 Daisy、泰河不参与

MOMOLAND 下周回归　成员 Daisy、泰河不参与

KPOP   2019年3月14日   星期四11:04   施乃琪   1

上次活动时少了娜允的 MOMOLAND，这次更有 Daisy 和泰河因各自问题而无法参与，因此下周只会有七人回归！

MLD Entertainment 今天（14 日）宣布：「旗下艺人 MOMOLAND 的成员Daisy 与泰河各自因个人原因和健康问题，而判断在这次活动中应该暂时休息，因此 MOMOLAND 将以 7 人制回归。」并表示两人预定在日后发行新专辑时归队。

在去年以 “BAAM” 为主打歌的〈Fun to the World〉发行后时隔九个月，MOMOLAND 即将带著迷你五辑〈Show Me〉回归，今天上午也抢先公开了 Jane、娥仁和 Nancy 的个人概念照。

另一方面，〈Show Me〉将於 20 日正式发行，最近 MOMOLAND 也会陆续释出更多概念照、曲目表、专辑亮点集锦与 MV 预告片等等。


（照片来源：MLD Entertainment）

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