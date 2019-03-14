【KSDx纬来戏剧台】当爱情来了时却遇上阻碍还有勇气追求吗？

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《爱情来了》是SBS 2016年的晨间连续剧，想看的朋友，可以在这里重温了～

▼《爱情来了》会在纬来戏剧台43台於3月18日起，周一至周五晚间8-10点！



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活动日期：即日起至４月１４日

公布及通知日期：４月１５日

（会在此页面公布！）

活动奖品：

＊表格内有问题，如答对就会选出３位幸运儿送出

奖品：韩国HF昊福食品墨西哥玉米脆片１０箱



参加方法：请同时完成以下(1及2)。

想知道如何可以得到，请大家务必跟随以下指示去做喔～

1) 请按此分享此活动页面

2) 烦请按这填写参加表格

在表中写上简单资料及答案，我们会在选出写得最好的１０位（每位１箱）～快来参加吧！😉

注意：

- 每位用户只可参加一次，重覆参加会被取消资格

- 韩星网保留一切对活动细则更改之权利

- 参加本活动参赛者，请留正确的基本资料、地址(含邮递区号)、手机号码、e-mail，参加投票得奖者将不另外通知得奖讯息，若资料有误导致赠品无法送达，将不再补寄，视同放弃得奖资格，若得奖者使用假名登入伪资料，将视同放弃得奖资格

- 本活动所有奖项赠送均由主办单位决定产品的大小、尺寸、颜色、种类，得奖者不得任意挑选更换，所有图片仅供参考，得奖产品以实物为准！得奖者不得任意更换挑选，否则视同放弃得奖资格

特别铭谢：

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