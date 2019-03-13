朴春所属公司声明：「当年没有吸毒！现在还在治疗ADD中」
明星 2019年3月13日 星期三13:00 ZJM
13日朴春的所属公司D-NATION在其回归之际，发表了对当年事件的官方声明。
「在今日朴春的solo专辑发售纪念Showcase之间，认为有必要纠正与朴春的事件事实不符的部分后，再重新开始国内活动，因而告知以下声明。
1.2010年通过国际邮递从美国进口了叫做Adderall的医药品，对此至今仍有以偷运毒品、走私毒品等的词汇提及，朴春明明白白地没有吸毒。 Adderall是有处方才能买到的，美国FDA正式许可的合法医药品。 但根据韩国法律，是划分为毒品类的精神类医药品，而禁止流通，当时因为没有准确认知到的、无知的行动而引发了争议，对此非常抱歉。 但是目前在韩国许可的多数医药品也广泛地划分为毒品类，服用这些药品并不全部称为吸食毒品。 朴春也是以治疗为目的而服用中，当时执行的小便检查也没有检测出成分，警方也认可情况和证据，而结束了案件。
2.朴春至今还患者叫做ADD的疾病，一直在国内大学医院接受治疗，按处方服用著在韩国允许服用的成分相似的合法药品。 现在也为了战胜病魔而努力中，虽然是艰难的时间，但想要鼓起勇气重新站起来。 临近全新的开始，非常小心谨慎，现在恳请以友好的视线来看待。 」
另外，朴春今日（13日）将发表新专辑《Spring》。
图：D-NATION
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