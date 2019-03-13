郑俊英更多聊天内容被曝光：下迷药、教唆强奸「只是没杀人而已」
明星 2019年3月13日 星期三13:00 Sani
12日晚SBS《8NEWS》继续报导郑俊英事件，发现聊天内容涉及迷奸，当事人也知道自己的行为是犯罪，报导中更提及对警方受贿的质疑。
据报导，郑俊英聊天室内包括知名艺人和圈外好友，2016年4月17日，圈外人金某在聊天室分享了自己和一名失去意识的女性发生关系的影片，随后发生以下对话：
同年3月，聊天室内另一名朴某具体描述了给女性吃安眠药后发生性关系，郑俊英用贬低女性的留言进行回复：
聊天室内的人用电影来比喻自己的生活，郑俊英甚至言语教唆强奸，聊天室内另一人表示：「在现实中不是已经这样做了吗。 」表示做了很多足以被逮捕的事，只是没杀人而已。
此外，郑俊英在2016年因偷拍被告而接受调查时，从接获诉状到没收郑俊英手机间隔了长达2周时间，郑俊英一开始表示手机丢失，后来表示出现故障、委托修理后判断无法复原，警方认为已掌握录音口供等证据，而且公众人物案件拖太久会给被害人造成二次伤害，於是在手机复原之前就向检察厅送交了起诉意见，最终也没有调查那支手机。
因为上次不彻底的警方调查，这一次，举报者将资料交给了国民权益委员会：「（聊天记录里）有和多个公权力存在勾结的内容，尤其是和警方，担心如果交给警方会无法得到公正的调查。 」事实上，举报者代理律师方正贤也将资料交给了警方，却被警方反问：「要看哪里，看什么？ 」而非主动展开调查。
（图源：《8NEWS》节目截图）
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