郑俊英承认所有罪行：「中断演艺活动、终生反省」所属社宣布今日起解约

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歌手郑俊英被指偷拍女性并在聊天室传播，昨日下午紧急回国后，今日淩晨通过所属社发表道歉文，宣布中断演艺活动，终生进行反省。

3月11日SBS《8NEWS》报导称，郑俊英多次偷拍与之发生关系的女性并在聊天室内散播，受害者达10人以上，昨日D社也公开了更多聊天记录。 随后，郑俊英出演的多个节目纷纷宣布他下车，并将剪辑掉所有已拍摄镜头。



以下为郑俊英道歉全文：

「带著羞愧、负罪的心情，借书面问候大家。

我在3月12日回归，再次感受到事态的严重性，虽然已晚，还是希望通过道歉文向关心我、多次给我机会的所有人表达谢罪。

对於与我相关的内容，我承认所有的罪。 我在未获得同意的情况下拍摄女性并散播到SNS聊天室，在做这件事时并没有很大的负罪感。

作为公众人物被指责该行为不道德，且非常轻率。

最重要的是，要向随著事件被揭发而发现真相的、影片中的各位女性，以及对事件感到失望、惊讶和愤怒的所有人，下跪谢罪。

我会从所有节目中下车，中断一切演艺活动，现在不是反省，而是作为公众人物放下一切，终生反省我违背伦理和法律的行为。

其中，尤其对因我的行为受到巨大伤害的各位女性，超出失望、感到愤怒的所有人，以及让我成为公众人物、珍惜我的所有人道歉。

我将诚实接受从14日上午开始的调查，甘愿接受惩罚。

再次致以深深的歉意，对不起。

2019年3月12日 周二」



此外，郑俊英所属社MAKEUS娱乐在声明发出后不久，13日上午宣布与其解约：「我公司通过这件事认为，无法再与郑俊英维持合约。 歌手郑俊英於2019年1月与分公司Label.M签约，现协商在2019年3月13日解约。 但是，我公司在本次事件中感到责任沉重，将如道歉文中所述，尽全力辅助他接受调查和审判。 」





（图源：KSD韩星网）

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