D社爆郑俊英聊天室更多对话内容，偷拍是习惯，将女性当性商品！
明星 2019年3月12日 星期二13:15 ZJM
郑俊英引起公愤！
11日SBS独家报导了郑俊英的偷拍性爱影片事件。 12日淩晨D社也独家报导了补充内容。
ZICO曾在综艺中提及郑俊英的「黄金手机」：「有另外一台只用来KakaoTalk的黄金手机，里面的人多得像宠物小精灵的图鉴。 」
郑俊英在2016年因涉嫌偷拍和女友性爱影片而接受过调查，郑俊英当时承认了拍摄影片的事实，辩称：「误以为是A某也同意，所以才拍摄的。 影片已经删除，手机坏了已经换了。 」声称丢失了「黄金手机」，最后以无嫌疑释放告终。
此次因为胜利涉嫌性招待，牵扯出郑俊英，因而「黄金手机」再次引起瞩目，除了SBS报导的聊天对话，还有以下内容。
郑俊英集体聊天室：
A 某：X和Y（女团）一夜情了。
B某：X啊，Y是美食店吗？
C某：昨天和Z见面了。
D某：啊！ Z完全就是抹布啊。
郑俊英和A某的聊天室：
郑俊英：这次的主打歌名是什么？
A某：主打歌？ XXXXX
郑俊英：就是为了XX（女性性器官）的歌啊。
郑俊英开了数十个聊天室，在1对1或者1对多的聊天室上传偷拍影片，受害女性中有艺人志愿生。 郑俊英的最多偷拍分享好友是K某，两人在10个月期间上传了10多个偷拍影片和照片，对於两人来说相当於一夜情认证照。
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图：TVDaily
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留言/评论
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每個有鄭俊英的帖文，都會有很多highblind 不斷重複強調不關龍俊亨的事。
我也相信不關他事。在我認知姓龍的名人,應該還有龍應台吧🤔
1小时前
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垃圾，这种人还给他翻身，韩国娱乐圈太可怕了
1小时前
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