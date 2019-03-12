D社爆郑俊英聊天室更多对话内容，偷拍是习惯，将女性当性商品！

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郑俊英引起公愤！

11日SBS独家报导了郑俊英的偷拍性爱影片事件。 12日淩晨D社也独家报导了补充内容。

ZICO曾在综艺中提及郑俊英的「黄金手机」：「有另外一台只用来KakaoTalk的黄金手机，里面的人多得像宠物小精灵的图鉴。 」

郑俊英在2016年因涉嫌偷拍和女友性爱影片而接受过调查，郑俊英当时承认了拍摄影片的事实，辩称：「误以为是A某也同意，所以才拍摄的。 影片已经删除，手机坏了已经换了。 」声称丢失了「黄金手机」，最后以无嫌疑释放告终。



此次因为胜利涉嫌性招待，牵扯出郑俊英，因而「黄金手机」再次引起瞩目，除了SBS报导的聊天对话，还有以下内容。

郑俊英集体聊天室：

A 某：X和Y（女团）一夜情了。

B某：X啊，Y是美食店吗？

C某：昨天和Z见面了。

D某：啊！ Z完全就是抹布啊。

郑俊英和A某的聊天室：

郑俊英：这次的主打歌名是什么？

A某：主打歌？ XXXXX

郑俊英：就是为了XX（女性性器官）的歌啊。

정준영 : 타이틀 곡 제목 뭐야?

A씨 : XXXXX

정준영 : ㅂㅈ들을 위한 노래네



정준영과 그들의 대화에, 죄책감은 없었습니다. 그들은 오직 性을, 상품으로 생각했습니다.#정준영 #황금폰 https://t.co/5WjM1dDzlK — korea dispatch (@dispatchsns) March 12, 2019

郑俊英开了数十个聊天室，在1对1或者1对多的聊天室上传偷拍影片，受害女性中有艺人志愿生。 郑俊英的最多偷拍分享好友是K某，两人在10个月期间上传了10多个偷拍影片和照片，对於两人来说相当於一夜情认证照。

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图：TVDaily

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